Жителя Хабаровского края задержали за убийство амурского тигра

Жителя Хабаровского края подозревают в убийстве и продаже амурского тигра. Полицейские задержали 44-летнего ранее судимого мужчину.

«Установлено, что в мае этого года мужчина незаконно добыл особь Амурского тигра, занесенного в Красную книгу Российской Федерации», — заявили представители УМВД России по Хабаровскому краю.

Подозреваемый хранил тушу тигрицы в своем доме в поселке Котиково, а затем повез на продажу в Хабаровск. Следователи доказали факты реализации головы, шкуры и фрагментов лап тигрицы. Оперативники также опубликовали видео задержания мужчины и обыска в его доме. В багажнике подозреваемого и были обнаружены фрагменты туловища тигра.

Эксперт-инспектор по охране животного мира заключил, что убитой самке тигра было 3-5 лет. Она погибла от выстрелов в голову и туловище.

Следователи завели уголовное дело по статье о незаконной добыче и обороту ценных диких животных. Подозреваемому грозит до четыре лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что московские следователи изъяли из незаконного оборота более 100 килограммов черной икры осетровых видов рыб, занесенных в Красную книгу России. Полиция задержала 11 подозреваемых.