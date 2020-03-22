В Хабаровске выявлен четвертый заболевший коронавирусом

В Хабаровском крае госпитализирован четвертый заболевший коронавирусной инфекцией. Болезнь протекает в легкой форме, сообщило правительство региона.

«В Хабаровском крае подтвержден четвертый случай заражения коронавирусом. […] По данным крайздрава, заболевание у пациента протекает в легкой форме», — цитирует РИА «Новости» сообщение регионального правительства. Пациент направлен в 10-ую городскую больницу. Заразившийся коронавирусом хабаровчанин вернулся из заграничной поездки, уточняется в сообщении.

«Санитарные службы имеют необходимую информацию о маршрутах и контактах заболевших. Все, кто был контакте с зараженными, получают предписание от властей — сесть на карантин», — сказано в сообщении. При этом отмечается, что это не право, а обязанность граждан. Участковые терапевты и полицейские проверяют соблюдение режима изоляции, за его нарушение выписывают административный штраф.

В России за прошедшие сутки было зафиксировано 53 новых случая заражения коронавирусом. Таким образом, общее количество инфицированных в стране превысило 300 человек.

В мире число заразившихся новой коронавирусной инфекцией превысило 300 тысяч человек. ВОЗ 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.