Число заразившихся коронавирусом в России превысило 300 человек

В России зафиксировали 53 новых случая заражения коронавирусом за прошедшие сутки. Таким образом общее количество инфицированных в стране достигло 306 человек.

«За последние сутки в России зарегистрировано 53 случая коронавирусной инфекции в 18 регионах <...> В Российской Федерации на сегодняшний день зарегистрировано 306 случаев коронавирусной инфекции», — сообщает оперштаб.

Источник фото: стопкоронавирус.рф

Заразившиеся за последние две недели вернулись из стран, где уже были зафиксированы случаи заболевания COVID-19. Всех, с кем контактировали новые пациенты, в ближайшее время ждут обследования врачей. Все граждане находятся в специальных боксах под постоянным наблюдением.

Число инфицированных коронавирусом 20 марта находилось на отметке в 153 человека. Днем ранее заболевших было 199 человек. Власти страны принимают активные меры, чтобы не допустить дальнейшего распространения вируса. Сотрудников компаний отправляют на удаленную работу, студенты проходят лекции дистанционно, а школьникам продлили каникулы. Массовые мероприятия находятся под запретом, а некоторые кинотеатры и рестораны ограничили работу.

Всего в мире спасают от COVID-19 более 286 тысяч пациентов. Летальными исходами закончились свыше 11,8 тысяч случаев.