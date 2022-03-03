В Госдуму внесли законопроект по защите россиян от недружественных действий других стран

В Государственную думу внесен законопроект, который призван защищать россиян от недружественных действий иностранных государств и международных организаций. Он опубликован в электронной базе парламента.

В пояснительной записке сказано, что этот законопроект разработали с целью защиты национальных интересов России. В частности, в документе прописаны возможные решения вопросов защиты прав соотечественников, вынужденных прекратить обучение в иностранных ВУЗах, а также аспекты социальной помощи, обеспечения медицинскими препаратами и пенсиями.

Кабинет министров могут наделить правом определять размер доплаты к пенсии, превышающий установленный законом «О государственной социальной помощи». Также проект предлагает ввести государственное регулирование цен на лекарственные препараты, которые включены в перечень жизненно необходимых.

На рассмотрение в Госдуму ранее внести законопроект, предусматривающий введение кредитных каникул до 30 сентября. Инициатива была выдвинута в связи с недружественными действиями иностранных государств и международных организаций по отношению к РФ.