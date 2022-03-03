Депутаты предложили ввести кредитные каникулы до конца сентября

Россиянам захотели предоставить кредитные каникулы до 30 сентября. Инициатива была выдвинута в связи с недружественными действиями иностранных государств и международных организаций. Законопроект об этом внесли в Госдуму.

Документ, как указало РИА «Новости», представлен в думской электронной базе. Законопроект устанавливает периоды, в которые ограничение по размеру полной стоимости займа в процентах годовых на момент заключения договора о потребительском кредите не подлежит применению.

Ограничить срок кредитных каникул предлагается сентябрем текущего года включительно, однако у правительства будет возможность его продления. Документ определяет механизмы поддержки экономического сектора.

На фоне антироссийских санкций Центробанк ввел новые меры поддержи россиян. Регулятор не станет ограничивать количество выдаваемых банками необеспеченных потребительских кредитов до конца 2022 года. Также финансовым организациям рекомендовали в принудительном порядке не выселять должников из жилья, которое должны взыскать.