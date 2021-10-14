В Госдуме рассмотрят поправки в статью о повторных побоях

В Госдуму внесен законопроект о защите жертв домашнего насилия, в частности речь идет о повторных побоях. Документ был опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.

«В связи с изложенным законопроектом предлагается дополнить статью 116.1 УК частью второй, предусматривающей ответственность за нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших последствий, указанных в статье 115 УК, и не содержащих признаков состава преступления, предусмотренного статьей 116 УК, лицом, имеющим судимость за преступление, совершенное с применением насилия», — сказано в тексте пояснительной записки, фрагмент которой привело РИА «Новости».

Проект подготовили во исполнение постановления Конституционного суда России по жалобе Людмилы Саковой.

Ее систематически избивал брат, которого в 2018 году привлекли к административной, а затем и к уголовной, сообщил «Коммерсант». В следующем году, имея неснятую и непогашенную судимость, мужчина снова нанес сестре побои. За это он получил административное наказание.

Как заявил КС, третий эпизод насилия не может предусматривать меньшую ответственность, чем второй.

Многие люди могут не замечать того факта, что они подвергаются домашнему насилию. Психолог Ирина Красова рассказала, как понять, что в вашей семье происходит столь неприятное явление, и как можно выйти из-под влияния абьюзера. Красова заявила, что отличить манипулятора можно по нескольким признакам. Один из них — искаженное восприятие собственной реальности. Манипулятор будет пытаться внушить вам то, что в действительности не является правдой.