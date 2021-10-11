Психолог рассказал, какие признаки могут свидетельствовать о домашнем насилии

Многие люди могут не замечать того факта, что они подвергаются домашнему насилию. Психолог Ирина Красова рассказала в беседе с Nation News, как понять, что в вашей семье происходит столь неприятное явление, и как можно выйти из-под влияния абьюзера.

Газлайтинг — вид психологического насилия, когда манипулятор убеждает жертву в том, что не имеет отношения к реальности. Человек начинает сомневаться в собственных умственных и физических способностях. Встретить такое явление можно где угодно, начиная от собственного дома и заканчивая рабочими и дружескими отношениями.

Красова заявила, что отличить манипулятора можно по нескольким признакам. Один из них — искаженное восприятие собственной реальности. Манипулятор будет пытаться внушить вам то, что в действительности не является правдой.

«Это можно осознать, если в вашей жизни присутствует постоянное напоминание о ваших недостатках: все время говорят, что вы что-то забываете, плохо делаете и так далее. Следующий признак: отсутствие чувства безопасности, постоянная тревожность. Еще один признак: ощущение скованности — человек не может самовыразиться, ему не дают этого сделать», — объяснила эксперт.

Кроме того, абьюзер не воспринимает критику от своего партнера и не считается с его мнением. Жертва начинает ощущать себя никчемной и беспомощной. При этом она пытается найти оправдания поведению насильника.

Чтобы победить подобное давление, необходимо отдавать отчет своим действиям и, если вы уверены в правоте, отстаивать свою позицию. Если вы заметили, что ваши личные границы слишком нарушены, стоит обратиться к специалисту. Также стоит расширить круг своего общения и не позволять насильнику его сужать.

«Самое главное — не пытайтесь перевоспитать манипулятора, а лучше займитесь собственной свободой, своим психологическим здоровьем, внутренней гармонией», — заключила эксперт.