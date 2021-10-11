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    11 октября 2021, 13:52

    Психолог рассказал, какие признаки могут свидетельствовать о домашнем насилии

    Ирина Красова рассказала, что отличить манипулятора можно по попыткам исказить реальность жертвы

    Арина Бобкова

    Многие люди могут не замечать того факта, что они подвергаются домашнему насилию. Психолог Ирина Красова рассказала в беседе с Nation News, как понять, что в вашей семье происходит столь неприятное явление, и как можно выйти из-под влияния абьюзера.

    Психолог рассказал, какие признаки могут свидетельствовать о домашнем насилии

    Газлайтинг — вид психологического насилия, когда манипулятор убеждает жертву в том, что не имеет отношения к реальности. Человек начинает сомневаться в собственных умственных и физических способностях. Встретить такое явление можно где угодно, начиная от собственного дома и заканчивая рабочими и дружескими отношениями.

    Красова заявила, что отличить манипулятора можно по нескольким признакам. Один из них — искаженное восприятие собственной реальности. Манипулятор будет пытаться внушить вам то, что в действительности не является правдой.

    «Это можно осознать, если в вашей жизни присутствует постоянное напоминание о ваших недостатках: все время говорят, что вы что-то забываете, плохо делаете и так далее. Следующий признак: отсутствие чувства безопасности, постоянная тревожность. Еще один признак: ощущение скованности — человек не может самовыразиться, ему не дают этого сделать», — объяснила эксперт.

    Кроме того, абьюзер не воспринимает критику от своего партнера и не считается с его мнением. Жертва начинает ощущать себя никчемной и беспомощной. При этом она пытается найти оправдания поведению насильника.

    Чтобы победить подобное давление, необходимо отдавать отчет своим действиям и, если вы уверены в правоте, отстаивать свою позицию. Если вы заметили, что ваши личные границы слишком нарушены, стоит обратиться к специалисту. Также стоит расширить круг своего общения и не позволять насильнику его сужать.

    «Самое главное — не пытайтесь перевоспитать манипулятора, а лучше займитесь собственной свободой, своим психологическим здоровьем, внутренней гармонией», — заключила эксперт.