Продажу лекарств для абортов предложили ограничить в России

Детский омбудсмен Анна Кузнецова предложила ограничить продажу препаратов для абортов. По ее мнению, необходимо также изменить систему финансирования проводящих прерывание беременности клиник. Медучреждения должны быть заинтересованы в сохранении ребенка. Чем меньше абортов — тем больше денег.

«Уполномоченный последовательно проводит работу, направленную на защиту права на жизнь, а также на защиту ребенка от насилия, в связи с чем полагает необходимым рекомендовать правительству РФ принять дополнительные меры, направленные на ограничение продажи в аптеках абортируемых лекарственных препаратов», — говорится в ежегодном докладе Кузнецовой.

Детский омбудсмен считает, что российские клиники, где делают аборты, необходимо заинтересовать в сохранении ребенка. Для этого она предложила изменить систему финансирования таких лечебных учреждений. Объем средств, которые выделяют клиникам, должен быть обратно пропорционален количеству абортов.

В своем докладе Кузнецова привела данные Росстата и Счетной палаты РФ, согласно которым естественная убыль населения в 2019 году в России стала самой высокой за последние 11 лет. Число умерших превышает число родившихся за девять месяцев прошлого года на 259 600 человек.

В этом же докладе Кузнецова указала на проблему о недостатке информации об усыновленных российских детях в США. Суд обязывает приемных родителей регулярно отчитываться о судьбе детей, однако информация поступает фрагментарно.