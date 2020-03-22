В Госдуме прокомментировали закрытие фитнес-клубов и бассейнов Москвы

Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин оценил распоряжение Роспотребнадзора закрыть фитнес-клубы, бассейны и аквапарки в столице из-за пандемии COVID-19.

По его словам, такие меры соответствуют угрозе нового типа коронавируса, написал RT.

«На самом деле эти профилактические меры на ранних этапах имеют колоссальное эффективное значение. В этой ситуации Роспотребнадзор, анализируя, где больше зоны риска, на самом деле определяет именно эти места. Мне кажется, что это совершенно правильно сделано», —указал депутат.

Он также подчеркнул, что жители столицы при желании могут делать некоторые физические упражнения дома.

«В интернет выкладывают разные, смешные в том числе ролики, когда люди адаптируются и продолжают физическую активность сохранять в очень небольших пространствах», — отметил Говорин.

Фитнес-клубы, бассейны и аквапарки закрыли в Москве утром 21 марта.