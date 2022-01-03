В Госдуме предложили разместить на алкоголе «страшные картинки»

Депутат Государственной думы Султан Хамзаев выступил с предложением размещать на таре с алкогольной продукцией «страшные картинки» по аналогии с пачками сигарет. Он это он рассказал РИА «Новости.

По его словам, около 70% от площади упаковки алкоголя необходимо «украсить» картинкой, на которой будут продемонстрированы страшные последствия употребления спиртного.

Хамзаев считает, что введение этой меры позволить защитить граждан.

«В России на пачках сигарет достаточно давно размещают страшные картинки, которые предупреждают о вреде употребления никотиновой продукции. Считаю, что с алкоголем нужно поступить таким же образом», — сказал политик.

Ранее Хамзаев выступил с инициативой перенести алкогольные магазины за пределы населенных пунктов. Он сообщил, что в потреблении крепких напитков доля вовлеченности молодого населения с 2018 года выросла на 16%.