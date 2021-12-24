Алкогольные магазины предложили перенести за пределы населенных пунктов

Алкогольные магазины в России необходимо перенести за пределы населенных пунктов. Такую идею в беседе с РИА «Новости» озвучил депутат Султан Хамзаев.

Политик сослался на выступление главы государства Владимира Путина на пресс-конференции 23 декабря. Президент отметил, что факторами риска для повышения уровня демографии в стране остается алкогольная, табачная и наркотические угрозы.

Хамзаев предложил перенять международный опыт и убрать магазины с алкогольной продукцией за пределы населенных пунктов.

«Употребление алкоголя является причиной многих социальных бед, например, увеличение смертности», — заявил он.

По словам Хамзаева, алкоголь является причиной развития онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. Также депутат отметил большое число потребителей алкоголя среди молодежи.

«Доля вовлеченности молодежи в употребление спиртных напитков выросла в 2019 году на 16% в сравнении с 2018 годом», — рассказал политик.