В Госдуме предложили ужесточить наказание за оскорбление в интернете

В Госдуме предложили приравнять оскорбления в интернете к публичным и увеличить штрафы за данное правонарушение.

Для физических лиц оскорбление в интернете грозит штрафом в размере от пяти до 10 тысяч рублей, для должностных лиц штраф составит 50–100 тысяч рублей, а для юридических лиц — 200-700 тысяч рублей, пишет ТАСС со ссылкой на законопроект. Документ разработан депутатом-единороссом Александром Хинштейном.

При этом депутат отметил, что оскорбление в интернете сейчас подпадает под общее определение оскорбления, и поэтому предложил приравнять его к публичному.

«Квалифицирующих признаков здесь нет. Если интернет не является электронным СМИ, то на него часть два не действует. Оскорбление, высказанное публично, уже имеет сегодня квалифицирующий признак, а интернет — это и есть публичность в условиях нашего цифрового бытия, мне кажется, интернет — это максимальная публичность», — пояснил автор законопроекта.

В каждом случае будет проводиться лингвистическая экспертиза, пояснил Хинштейн. Пока текст законопроекта не внесен на рассмотрение Госдумы.

Еще в феврале Фонд защиты национальных ценностей предложил Госдуме и Совету Федерации ввести уголовную ответственность травлю и угрозы в интернете. «360» рассказывал, о чем на самом деле идет речь в предложении, и какие есть риски.