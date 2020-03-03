В Госдуме оценили идею налога на животных

В России станет больше бездомных домашних животных. Такими последствиями стране грозит введение обязательного налога на собак. Инициативу в Госдуме назвали бредом.

Глава комитета ГД РФ по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов в беседе с газетой «Известия» заявил, что идея мэра Якутска Сарданы Авксентьевой сродни провокации.

«Я бы предложил брать налог с якутских чиновников, предложивших такой налог», — сказал парламентарий.

Он добавил, что в России такого налога «никогда не будет, это даже не обсуждают». Если за домашних животных придется платить налоговый сбор, то их начнут выбрасывать на улицу. Причем до принятия такого закона, подчеркнул Бурматов.

Управляющий партнер юридической компании AVG Legal Алексей Гавришев не согласился с депутатом. Предложение Авксентьевой он счел обоснованным: сфера ухода за бездомными животными уже нуждается в дополнительном финансировании. А собранные в качестве налога средства мэр Якутска предложила направлять именно на эти цели.

Налоги, считает Гавришев, могли бы не только пополнять бюджет регионов, но и стать рычагом воздействия на хозяев собак.

«Порой эта категория ведет себя безответственно как по отношению к своим питомцам, так и по отношению к окружающим», — заметил эксперт.

Сардана Авксентьева полагает, что предложенные ей налоговые сборы помогут выполнению федерального закона о животных. Кроме того, благодаря налогам можно будет строить новые приюты для бездомных питомцев.