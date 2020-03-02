Экс-солистка «Блестящих» согласилась с налогом на породистых собак

Орлова держит дома пять собак, четверо из которых — дворняжки. Певица также постоянно помогает приютам для бездомных животных.

«Конечно, я могла бы платить налоги за всех своих собак, — по моему кошельку это бы не ударило. Я и так помогаю очень много приютам для животных, и буду и дальше это делать. Но я считаю, что, если и вводить налог, то не на всех собак, а только на породистых. Именно такая система действует на Западе — в Европе и США», — пояснила знаменитость.

По словам Орловой, в западных странах нет налога на животных из приюта. А те, кто все же решил купить породистую собаку, должны оплатить налог.

«Я бы сделала в России именно так. Потому что люди, которые могут позволить себе купить дорогую породистую собаку, могут и налог за нее заплатить. И средства с него должны идти на расходы для безнадзорных животных. А вот люди, которые берут животных из приютов, на мой взгляд, должны быть освобождены от этого налога, потому что они уже помогают, и гораздо больше, чем просто деньгами», — заметила певица.

Ранее власти Якутска предложили ввести налог на собак. Это поможет справиться с расходами на отлов, чипирование и стерилизацию бездомных животных.