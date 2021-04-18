В Госдуме объяснили, ради чего экс-президент Эстонии предложил не пускать россиян в ЕС

Предложение экс-президента Эстонии Тоомаса Хендрика Ильвеса не пускать россиян в Европу было сделано в угоду США, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По его мнению, политик просто хотел поднять шумиху вокруг себя, сообщило РЕН ТВ.

«Он (Ильвес. — прим. ред.) относится к группе тех людей, которые не знают, чего придумать, просто играют на каких-то пиар-ходах вокруг себя», — подчеркнул Чепа.

Зампред комитета добавил, что такие выпады делают люди, которые больше ни на что не способны. Чепа обратил внимание, что слова Ильвеса выглядят особенно странно на фоне того, как другие страны (в частности, Турция — прим. ред.) переживают из-за временной приостановки авиасообщения с Россией.

«Все бьются за российского туриста. В вопросах бизнеса Европа заинтересована», — сказал парламентарий

Еще одной целью высказывания Ильвеса, по его мнению, было желание обрадовать Вашингтон.

«Каждый пытается на свой лад прокричать в угоду понятно какой стране», — заключил Чепа.

Предложение не пускать россиян в Европу Ильвес высказал в своем Twitter.

«Надо просто заморозить все визы, кроме экстренных случаев в семье. На кону безопасность Европы. Хватит», — написал экс-президент Эстонии.