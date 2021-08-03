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    03 августа 2021, 15:44

    В Госдуме назвали «жалким лепетом» слова Зеленского о Крыме

    Ольга Назаркина

    Слова президента Украины Владимира Зеленского о принадлежности Крыма являются жалким лепетом политического юнца, заявил депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек. По его мнению, украинский лидер занимается тем, что просто хорохорится на людях.

    В Госдуме назвали «жалким лепетом» слова Зеленского о Крыме

    «Что еще можно услышать от политика, который провалился по всем направлениям? Только про возвращение Крыма, про якобы украинский статус полуострова и огромное желание крымчан вернуться под пяту постмайданного Киева», — сказал Бальбек в комментарии РИА «Новости».

    Он отметил, что жители полуострова до выхода из состава Украины никогда не ходили в кинотеатры без русского дубляжа, но Зеленский при этом утверждает, что в Крыму нет ничего русского.

    «Жалкий лепет политического юнца, с которым случилась постыдная неприятность, но он хорохорится на людях», — добавил депутат.

    Ранее Зеленский в интервью телеканалу «Дом» заявил, что Крым никогда не будет российской территорией, так как в России никогда не будут любить полуостров так, как его любят на Украине. Политик заявил, что считает полуостров своей землей, потому что он там жил и ел рапаны. По его мнению, возвращение Крыма в состав Украины является просто вопросом времени.