В Госдуме назвали «жалким лепетом» слова Зеленского о Крыме

Слова президента Украины Владимира Зеленского о принадлежности Крыма являются жалким лепетом политического юнца, заявил депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек. По его мнению, украинский лидер занимается тем, что просто хорохорится на людях.

«Что еще можно услышать от политика, который провалился по всем направлениям? Только про возвращение Крыма, про якобы украинский статус полуострова и огромное желание крымчан вернуться под пяту постмайданного Киева», — сказал Бальбек в комментарии РИА «Новости».

Он отметил, что жители полуострова до выхода из состава Украины никогда не ходили в кинотеатры без русского дубляжа, но Зеленский при этом утверждает, что в Крыму нет ничего русского.

«Жалкий лепет политического юнца, с которым случилась постыдная неприятность, но он хорохорится на людях», — добавил депутат.

Ранее Зеленский в интервью телеканалу «Дом» заявил, что Крым никогда не будет российской территорией, так как в России никогда не будут любить полуостров так, как его любят на Украине. Политик заявил, что считает полуостров своей землей, потому что он там жил и ел рапаны. По его мнению, возвращение Крыма в состав Украины является просто вопросом времени.