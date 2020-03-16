«Меньше ненужных действий»: в Госдуме назвали плюсы автоматического начисления пенсий

Начисление пенсий в России хотят сделать автоматическим. Председатель Комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов объяснил «360», в чем плюс такой системы.

Социальную пенсию в России назначают в нескольких случаях: по инвалидности, при потере кормильца или по достижении возраста нетрудоспособности, который на пять лет больше, чем для получателя страховой пенсии. Сведения уходят в Пенсионный фонд, который и определяет выплату.

«В случае с автоматическим начислением меньше надо будет гражданам совершать ненужных действий. В рамках межведомственного взаимодействия вся информация имеется. И вопросы, связанные с назначением [пенсии], можно решить путем получения информации от соответствующих органов. Это никак не влияет на размер. Это ускоряет и упрощает [процедуру]», — заметил Нилов.

Информирование населения о размере пенсионных накоплений парламентарий счел здравой идеей. Сейчас многие не задумываются о пенсии, зарплату получают «в конвертах» и трудоустроены неофициально.

При достижении пенсионного возраста в таких случаях выясняется, что трудовых баллов и стажа не хватает. Приходится либо ждать еще пять лет до получения социальной пенсии, либо «самостоятельно докупать страховые баллы», либо продолжать работать.

«Получая с 45 лет сведения, гражданин сможет следить за динамикой и размером пенсии. Это повышает определенную ответственность, грамотность, меры контроля и — самое главное — дает полное понимание картины будущего, когда наступит пенсионный возраст», — заключил Нилов.

В правительство законопроект хотят представить уже в сентябре. В пилотном режиме программу планируют запустить в нескольких регионах с 1 июля 2021 года.