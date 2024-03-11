Общество 11 марта 2024, 20:00 В Госдуме назвали бредом и фейком «приказ Шойгу» о новой мобилизации Картаполов: фейковый «приказ» о новой мобилизации — полнейший бред РИА «Новости»

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Появившийся в соцсетях приказ о новой мобилизации является полнейшим бредом, заявил RTVI председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. По его словам, вброс этого фейка — дело рук оппонентов России.

«Это полнейший бред! Никакой мобилизации не планируется. Это проделки наших оппонентов, которые вбрасывают через интернет фейковый, высосанный из пальца документ», — подчеркнул Картаполов.

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Фотографию приказа о «дополнительном призыве на военную службу по мобилизации» начали тиражировать в социальных сетях с начала марта.

В этом фейковом документе указывали, что военкоматам якобы поручили призвать на службу в рамках частичной мобилизации 300 тысяч человек к 1 июня 2024 года. Документ, как указывали авторы подделки, будто бы подписал глава Минобороны Сергей Шойгу 6 марта.

Президент России Владимир Путин ранее отвечал на вопросы о возможности повторной мобилизации в стране, указывая, что никаких мобилизационных мероприятий не планируется.