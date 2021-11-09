В Госдуме назвали условие приостановки выплаты пенсии некоторым россиянам

ПФР может приостановить выплату пенсии из-за несоответствия некоторых справок. В первую очередь это касается документов из иностранных образовательных учреждений. Об этом в эфире «Думы ТВ» рассказала член парламентского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«У нас на территории Российской Федерации у всех в единой форме справки для обучающихся и получающих пенсию по потере кормильца студентов. А вот, к сожалению, справки из иностранных образовательных организаций до настоящего времени не отработаны международным сообществом», — поделилась информацией Бессараб.

По словам депутата, этот вопрос сейчас решают — выплаты возобновят в ближайшее время.

Ранее в Пенсионном фонде России рассказали, что выплату пенсии могут приостановить, если человек не получал положенные ему деньги в течение полугода. Пенсии на три месяца могут также лишиться те, кто не пришел на переосвидетельствование в учреждение медико-социальной экспертизы в срок. Эта мера распространяется и на совершеннолетних, которым перечисляют пенсию по случаю потери кормильца — им необходимо вовремя сообщать об очном обучении.