Причины для приостановки выплаты пенсий некоторым россиянам назвали в ПФР

Для того, чтобы житель России временно перестал получать свою пенсионную выплату, существует всего четыре причины. О них напомнили в Пенсионном фонде РФ.

Во-первых, выплаты останавливают, если пенсионер в течение шести месяцев не получает положенные ему деньги, сообщил «МК».

Второй причиной для отмены пенсии может стать вовремя не подтвержденная инвалидность. Третье условие — окончание срока действия вида на жительство. Эта проблема может возникнуть у пенсионеров без российского гражданства и у граждан других стран.

Наконец, четвертой причиной для прекращения пенсионных выплат является достижение получателем 18 лет. В данном случае речь идет о пенсии, которая начисляется по потере кормильца. При этом если человек учится в вузе на очном отделении, он продолжит получать деньги до 23 лет.

В фонде подчеркнули, что выплату пенсий по этим четырем причинам могут приостановить на шесть месяцев. В течение полугода человек должен будет предоставить в ведомство требуемые документы.

Ранее стало известно том, что российские пенсионеры могут получить выплату 10 тысяч рублей перед Новым годом.