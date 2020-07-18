В Гидрометцентре рассказали о наступлении короткого московского лета

Наступает нормальное московское лето, не какое-то там заполярное, не субтропическое, а нормальное. Роман Вильфанд научный руководитель Гидрометцентра

Вильфанд отметил, что потепление соответствует климатической норме. «В понедельник, вторник и среду будет еще лучше — от 22 до 25 градусов», — пообещал метеоролог.

По его словам, в ближайшие дни будут наблюдаться «легкие и небольшие дождики», но ливней не ожидается.

Вильфанд предупредил, что «московское лето» будет недолгим.

«По предварительным расчетам, вторая половина недели будет более прохладной. Температура будет около 20 градусов», — заявил представитель Гидрометцентра.

Первую половину лета в Москве признали самой дождливой за 126 лет. За июнь и первую половину июля в российской столице выпало 252,7 миллиметра осадков, что заметно превысило климатическую норму.