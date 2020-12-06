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    06 декабря 2020, 03:14

    В Гидрометцентре предупредили об аномальных холодах

    Кирилл Фролов

    В ближайшие дни в ряде регионов России ожидается похолодание. Температура там будет на 7-10 градусов ниже нормы, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
    В Гидрометцентре предупредили об аномальных холодах

    Падение температуры зимой на семь и более градусов в течение продолжительного времени синоптики называют волнами холода.

    «В период до 9 декабря в северных, центральных районах, а также южных районах Астраханской области аномально холодная погода — ниже нормы на 10 градусов. Аналогичная ситуация в Оренбургской области, Самарской области, там температура ниже нормы на 9 градусов и более», — рассказал метеоролог.

    Также волна холода накроет Татарстан, Воронежскую и Тамбовскую области. Из-за этого в регионах выпустили экстренное предупреждение.

    В первую очередь информацию направляют региональным властям и коммунальным службам, поскольку понижение температуры, по словам Вильфанда, — это опасное явление, к которому нужно готовиться.

    Ранее в Гидрометцентре предупредили об аномальных холодах в Пензенской, Нижегородской, Кировской областях, республиках Мордовия и Марий Эл. Холода пришли в регионы на этой неделе. Ожидается, что они продлятся по 8 декабря.