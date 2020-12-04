Синоптики предупредили об аномальных морозах в европейской части России

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил россиян об опасных морозах, температура которых ожидается ниже на 7-10 градусов климатической нормы. Речь идет о регионах европейской части России.

В частности, в Калмыкии ночная температура опустится до -22 градусов, передает РИА «Новости».

«В Пензенской области ниже климатической нормы на 9-10 градусов. <…> Начинаются обморожения. Это по-настоящему тревожная информация», — сообщил Вильфанд.

Также с 4 по 8 декабря аномальный холод ожидается в Нижегородской и Кировской областях, Мордовии и Марий Эл. Кроме того, по словам синоптика, на севере Волгоградской области и на побережье Волги температура опустится ниже климатической нормы на 10-15 градусов.

Вильфанд отметил, что такие аномалия считаются опасными погодными явлениями. Поэтому в ближайшие дни сотрудники коммунальных служб и медики должны подготовиться. В центральной части страны тоже будут морозы, но от нормы отклонения небольшие — один-два градуса, уточняет РИА ФАН. Холоднее на четыре-восемь градусов от климатической нормы будет в Западной Сибири, на юге и в центре Урала, в среднем и нижнем Поволжье, а также в Южном федеральном округе.