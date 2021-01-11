В феврале россиян ожидают следующие длинные выходные

Следующие длинные выходные ожидают россиян в конце февраля, но перед ними предстоит шесть дней поработать.

Длинные февральские выходные будут связаны с празднованием Дня защитника Отечества 23 февраля.

Шестидневка ожидает россиян с 15 по 20 февраля в связи с переносом рабочего дня 22 февраля на субботу, 20 февраля. После этого граждан ожидает одна трехдневная рабочая неделя, уточнило РИА «Новости».

В 2021 году россияне будут отдыхать на праздники 30 дней. Первые длинные выходные россияне уже отгуляли. Это были новогодние выходные, которые продлились с 1 января по 10-е число включительно. Дальше будут февральские выходные, а за ними сразу мартовские. Россиянам предстоит отдохнуть из-за Международного женского дня, который оставит только четыре дня из пяти на неделе рабочими.

Праздничными стали еще несколько дней в разных месяцах.