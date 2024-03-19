Общество 19 марта 2024, 03:46 В единую базу внесут еще больше данных о россиянах РБК: единая база данных о россиянах будет расширена РИА «Новости»

Читать 360tv в

В России разработали документ, который позволит расширить данные о жителях страны, содержащиеся в федеральном регистре населения. Об этом сообщил РБК.

«Перечень данных единого ресурса сведений о жителях России планируется расширить. Власти предложили включить в него социально значимые сведения, данные о виде на жительство за рубежом и информацию о дактилоскопии для мигрантов», — указали авторы поправок к закону «О едином федеральном информационном регистре».

Реклама

Предполагается, что в единой базе будут содержаться сведения о родительских правах (их лишении, ограничении, восстановлении, изъятии ребенка из семьи, угрозе его жизни и здоровью), об опекунах и попечителях, ограничении дееспособности гражданина или признании его недееспособным, а также восстановлении дееспособности. Также в единый регистр внесут данные о водительском удостоверении.

С 1 сентября российских перевозчиков могут обязать собирать больше информации о пассажирах. Речь идет в том числе о данных банковских карт и IP-адресах россиян. Проект подготовил Минтранс.