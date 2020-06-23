В долгом угасании эпидемии COVID-19 обвинили скептиков

Эпидемия коронавируса будет угасать медленно, если люди не изменят свое отношение к инфекции. Скептическое отношение мешает им соблюдать меры социального дистанцирования.

Эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян рассказал РИА «Новости», что несерьезно к COVID-19 относятся около 30% россиян.

«Скептики не носят маски и не соблюдают правил карантина и социальной дистанции. Как следствие скептичности эпидемия будет всегда иметь новые очаги заболевания», — подчеркнул специалист.

Тавадян заметил, что подобное отношение «обеспечивает толстый и длинный хвост угасания эпидемии». Зараженных и смертей будет больше, чем если бы все соблюдали карантинные меры до разработки вакцины.

Плато, по мнению эксперта, может продержаться более двух месяцев. К этому времени или реальное число инфицированных станет критическим, как в Москве, или всем начнут делать прививки от коронавируса.

По последним данным, в России подтвердили 592 280 случаев COVID-19. С начала эпидемии поправились 344 416 заболевших, умерли 8206 человек.