Снижение смертности от COVID-19 предсказали в России

«К концу июля летальные исходы в Москве и Московской области снизятся в два-три раза. В большинстве субъектов России ежедневная смертность из-за COVID-19 снизится в полтора-два раза», — приводит агентство слова Тавадяна.

Собеседник отметил, что в Москве будет массовое снижение смертности, потому что столица была эпицентром пандемии. Кроме того, власти мегаполиса вовремя приняли жесткие ограничения, чтобы не допустить массового распространения коронавируса. Эти меры и определили благоприятный исход.

Тавадян подчеркнул, что в ближайшее время снижение смертности от COVID-19 ждет Москву, Подмосковье, Калмыкию, Биробиджан, Осетию, Ненецкий автономный округ, Севастополь, Ярославль, Казань, Мурманск, Смоленск, Вологду, Чечню, Санкт-Петербург и другие города и регионы России.

По данным эксперта, смертность в России в 2020 году не отличается от показателей предыдущих годов. От COVID-19 умерли, в основном, пожилые люди.

По последним данным, российские медики выявили 592 280 случаев заражения коронавирусом. Жертвами СОVID-19 стали 8206 человек.