В Череповце ввели режим ЧС из-за коронавируса

Еще в одном российском городе ввели режим ЧС из-за коронавируса. Власти Вологодской области заявили о появлении новых мер в Череповце. Все из-за того, что в городе зарегистрированы новые случаи заражения коронавирусом.

В ближайшее время в Череповце усилят режим самоизоляции. Горожан призывают проявить ответственность и оставаться дома. Об этом сообщает портал «Вологда-поиск».

За сутки в городе ситуация ухудшилась. Уже семь жителей Череповца госпитализированы с подозрением на коронавирусную инфекцию. В целом число увеличилось до девяти человек.

Несмотря на вроде бы небольшие цифры относительно мировой статистики, всех россиян призывают в ближайшую неделю оставаться дома. Во всех регионах отменяют мероприятия, закрывают рестораны и кинотеатры. Накануне в Чечне ограничили въезд в регион для тех, у кого нет местной прописки. Кроме того, все авиакомпании, за исключением «Аэрофлота», отменили с пятницы полеты в Чечню.

Тех, кто собирается в Краснодарский край и Крым, просят повременить с отпуском. Да и отели и санатории в этих регионах все равно не будут работать.