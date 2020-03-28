Въезжающих в Чечню решили отправлять на карантин

Просто так полюбоваться чеченскими красотами, даже если вы местный житель, теперь не получится. В условиях коронавируса всех, кто въезжает в регион, обяжут сесть на обязательный двухнедельный карантин.

О новой мере в своих соцсетях сообщил председатель парламента республики Магомед Даудов. Он подчеркнул, что Чечне не важно, откуда приехал человек — из-за границы или из любого другого региона России. В любом случае, сразу после возвращения — 14 дней карантина дома. А если приезжий ослушается, его ждут штрафы.

По словам Даудова, такое решение власти республики приняли, чтобы не допустить увеличения числа заразившихся коронавирусом в Чечне. Сейчас COVID-19 там болеют три человека.

Накануне стало известно, что аэропорт чеченской столицы, города Грозный, отказался принимать приезжих, у которых нет прописки в Чечне. Кроме того, все авиакомпании, за исключением «Аэрофлота», отменили с пятницы полеты в Чечню.