В Чечне усилен режим карантина
«С третьего апреля усиливаем карантинный режим. Принято решение запретить с 20:00 до 8:00 движение транспорта и пешеходов во всех населенных пунктах ЧР», — написал Кадыров в своем Telegtam-канале.
Исключение будет сделано для ряда организаций и служб, которые имеют право на проезд в ночное время суток. Перечень этих компаний доведен до соответствующих ведомств, отметил Кадыров.
Глава Чечни подчеркнул, что эта мера — вынужденная. Она вводится как часть плана по борьбе с распространением коронавируса.
Кроме того, Кадыров напомнил, что с 5 апреля закрывается въезд в республику всех видов транспорта и ограничивается прибытие в республику граждан. Исключение сделано только для лиц, которые доставляют продовольствие, лекарства и другие жизненно важные грузы.
Власти Чечни объявили о закрытии границ для въезда и выезда 1 апреля. Республика станет первым регионом России, который принял такие меры.