В Чечне усилен режим карантина

Из-за эпидемии коронавируса глава Чечни Рамзан Кадыров с пятницы, 3 апреля, усилил в республике режим карантина.

«С третьего апреля усиливаем карантинный режим. Принято решение запретить с 20:00 до 8:00 движение транспорта и пешеходов во всех населенных пунктах ЧР», — написал Кадыров в своем Telegtam-канале.

Источник фото: Рамзан Кадыров / Telegtam

Исключение будет сделано для ряда организаций и служб, которые имеют право на проезд в ночное время суток. Перечень этих компаний доведен до соответствующих ведомств, отметил Кадыров.

Глава Чечни подчеркнул, что эта мера — вынужденная. Она вводится как часть плана по борьбе с распространением коронавируса.

Кроме того, Кадыров напомнил, что с 5 апреля закрывается въезд в республику всех видов транспорта и ограничивается прибытие в республику граждан. Исключение сделано только для лиц, которые доставляют продовольствие, лекарства и другие жизненно важные грузы.

Власти Чечни объявили о закрытии границ для въезда и выезда 1 апреля. Республика станет первым регионом России, который принял такие меры.