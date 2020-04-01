Чечня закроет границы из-за коронавируса

Власти Чечни объявили о закрытии границ для въезда и выезда начиная с 5 апреля. Республика станет первым регионом России, который принял такие меры.

«После 5 апреля въезд и выезд из республики как наземным, так и воздушным транспортом будет полностью остановлен, кроме продовольственных и медицинских перевозок, мы приступим к санитарной очистке населенных пунктов», — заявил в прямом эфире в Instagram глава Чечни Рамзан Кадыров.

Если появится необходимость экстренно выехать за пределы республики, то вопрос будут решать через оперативный штаб по коронавирусу. Для вывоза будут использовать чартеры. Если выехать необходимо по долгу службы, то штаб будет выдавать спецпропуска.

«Кто хочет вернуться или выехать из республики в ближайшее время, должен это сделать до 5 апреля, после мы не будем никого пропускать», — отметил Кадыров.

Он добавил, что решительные меры необходимо принимать для обеспечения безопасности жителей. Тем, кто захочет уехать или приехать в Чечню до назначенной даты, власти окажут помощь.

С 28 марта в Чечне начали действовать жесткие карантинные меры из-за коронавируса. Власти ограничили передвижение внутри своих границ и запретили въезд в Грозный. В город могли попасть только местные жители, сотрудники государственных структур, поставщики продовольствия и журналисты.