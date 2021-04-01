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    01 апреля 2021, 14:09

    В Чечне перечислили заслуги Кадырова после его выдвижения на Нобелевскую премию

    Василиса Андреева, Наза Салех Захи

    Рамзан Кадыров выдвинут на Нобелевскую премию мира не только за поддержание порядка на Северном Кавказе, но и за помощь странам Ближнего Востока, Северной Африки и еще тысячам мусульман по всему миру. Такое мнение высказал министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров.

    В Чечне перечислили заслуги Кадырова после его выдвижения на Нобелевскую премию

    «Номинация еще была в прошлом году, и сейчас его представили. Это не первоапрельская шутка, а серьезнейшее волеизъявление всего цивилизованного сообщества», — заявил он.

    Умаров напомнил, что Кадыров более 20 лет является символом мира, стабильности и порядка на Северном Кавказе, во всей России, а также на многих других территориях, включая Ближний Восток, Северную Африку, страны Магриба.

    «Достоин ли Нобелевской премии человек, который предоставил еду и кров сотням тысяч мусульман юго-восточной Азии. Вспомните Мьянму, вспомните Бангладеш»

    По словам собеседника «360», глава Чечни помогал миллионам сирийцам с едой, лекарствами, кровом. Он восстанавливает в Сирии школы и мечети.

    «Человек защитил интересы почти двух миллиардной уммы мусульман, в то время как некоторые дестабилизирующие силы с точки зрения политики посягали на честь и достоинство священного пророка [Мухаммеда]», — заметил министр.

    По его мнению, Кадыров «не хочет ни власти, ни денег — ничего мирского».

    «Он это показывает каждый день, каждый раз», — резюмировал Умаров.

    Президент Международного информационного нобелевского центра (МИНЦ) Вячеслав Тютюнник рассказал, что Кадыров выдвинут на Нобелевскую премию «за выдающийся вклад в установление и поддержание в течение последних 15 лет надежного мира в исторически сложном чеченском крае»».