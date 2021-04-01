В Чечне перечислили заслуги Кадырова после его выдвижения на Нобелевскую премию

Рамзан Кадыров выдвинут на Нобелевскую премию мира не только за поддержание порядка на Северном Кавказе, но и за помощь странам Ближнего Востока, Северной Африки и еще тысячам мусульман по всему миру. Такое мнение высказал министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров.

«Номинация еще была в прошлом году, и сейчас его представили. Это не первоапрельская шутка, а серьезнейшее волеизъявление всего цивилизованного сообщества», — заявил он.

Умаров напомнил, что Кадыров более 20 лет является символом мира, стабильности и порядка на Северном Кавказе, во всей России, а также на многих других территориях, включая Ближний Восток, Северную Африку, страны Магриба.

«Достоин ли Нобелевской премии человек, который предоставил еду и кров сотням тысяч мусульман юго-восточной Азии. Вспомните Мьянму, вспомните Бангладеш»

По словам собеседника «360», глава Чечни помогал миллионам сирийцам с едой, лекарствами, кровом. Он восстанавливает в Сирии школы и мечети.

«Человек защитил интересы почти двух миллиардной уммы мусульман, в то время как некоторые дестабилизирующие силы с точки зрения политики посягали на честь и достоинство священного пророка [Мухаммеда]», — заметил министр.

По его мнению, Кадыров «не хочет ни власти, ни денег — ничего мирского».

«Он это показывает каждый день, каждый раз», — резюмировал Умаров.

Президент Международного информационного нобелевского центра (МИНЦ) Вячеслав Тютюнник рассказал, что Кадыров выдвинут на Нобелевскую премию «за выдающийся вклад в установление и поддержание в течение последних 15 лет надежного мира в исторически сложном чеченском крае»».