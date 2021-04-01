Рамзана Кадырова выдвинули на Нобелевскую премию мира

Главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова выдвинули на Нобелевскую премию. По данным источника «Комсомольской правды», заявку в комитет подали представители Норвегии.

«Глава Чеченской Республики выдвинут на награду „за выдающийся вклад в установление и поддержание в течение последних 15 лет надежного мира в исторически сложном чеченском крае“», — сообщил ЧГТРК «Грозный» президент Международного информационного нобелевского центра (МИНЦ) Вячеслав Тютюнник.

В прошлом году Рамзан Кадыров уже был номинирован на Нобелевскую премию за «вклад в развитие международных отношений, гуманитарных и образовательных программ, а также межконфессиональных отношений».

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров призвал президента США Джо Байдена согласиться на предложенный российским лидером Владимиром Путиным диалог.

Осенью прошлого года российский писатель Сергей Комков выдвинул президента России Владимира Путина на Нобелевскую премию мира. Он увидел огромную роль Путина в деле урегулированию сирийского вооруженного конфликта.