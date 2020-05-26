В библиотеке объяснили премию в честь Успенского. Ранее дочь назвала писателя тираном

Дочь писателя Эдуарда Успенского попросила не называть его именем детскую литературную премию. Российская государственная детская библиотека заявила, что приняла такое решение исключительно из-за творческих заслуг автора.

«Премии присвоено имя Эдуарда Николаевича Успенского как выдающегося детского писателя, создателя известных и всемирно любимых персонажей, виртуозного сказочника и мастера художественного рассказа», — привело РИА «Новости» ответ директора РГДБ Марии Веденяпиной на заявление Успенской.

Она отметила, что библиотека при организации премий принимает во внимание только художественные заслуги писателей и художников-иллюстраторов. Личные качества авторов не берутся в расчет.

Татьяна Успенская написала письмо директору Государственной детской библиотеки. Она рассказала, что писатель был домашним тираном, поэтому его имя нельзя присваивать детской литературной премии «Большая сказка».

Ранее библиотека открыла конкурс на лучший логотип премии имени Успенского. Сам писатель ушел из жизни в 2018 году. Он стал создателем таких персонажей, как крокодил Гена, Чебурашка, кот Матроскин и многих других.