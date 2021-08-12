Россиянам захотели зачесть службу в армии в трудовой стаж

В Россию служба в армии может войти в трудовой стаж. Включить ее решили, чтобы дать возможность досрочного выхода на пенсию, сообщило РИА «Новости» в Telegram.

«Единая Россия» запланировала внести соответствующий законопроект на рассмотрение депутатов Госдумы 12 августа. С аналогичной инициативой ранее выступили парламентарии от ЛДПР и сенатор Сергей Леонов. Их документ размещен в базе данных нижней палаты российского парламента. Будущим пенсионерам посоветовали заранее формировать денежную подушку безопасности. Хорошим вложением эксперты считают покупку монет из драгоценных металлов. Нелишним будет и приобретение гособлигаций.