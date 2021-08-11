Россиянам рассказали, как подготовить денежный запас к пенсии

Финансовый эксперт, основатель «Школы Практического Инвестирования» Федор Сидоров рассказал российским гражданам, как подготовить подушку безопасности к пенсии, а также как легко приумножить свои накопления. Об этом написала «Российская газета».

Эксперт считает, что хорошим вложением денег станет покупка монет из драгметаллов. По статистике, только за предыдущий год цена золота выросла более чем на 20%, серебра — на 30%, сообщил сайт «Аргументы и Факты».

Также имеет смысл рассмотреть покупку гособлигаций. По мнению эксперта, обратить внимание стоит на такие сектора, как добыча сырья, производство продуктов питания и АПК.

Кроме всего прочего, можно попробовать вложить деньги в криптовалюту, недвижимость или наличную валюту. Однако такие инвестиции считаются более рискованными.