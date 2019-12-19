В Амурской области 31 декабря сделали выходным днем

Губернатор Амурской области Василий Орлов объявил 31 декабря выходным днем. На такое решение он пошел, после проведения опроса на эту тему.

«Мы подвели итоги вашего голосования по поводу переноса/непереноса выходного дня с субботы 28 декабря на вторник 31 декабря. Спасибо за активность! Несколько тысяч человек успело высказаться по этому поводу. Итог: 95% — за перенос. Так что, как обещали, учтем мнение большинства и перенесем выходной день», — написал Орлов в Instagram.

Он отметил, что сегодня подпишет соответствующие документы.

Депутаты от ЛДПР в конце ноября внесли в Госдуму проект закона, в котором предложили сделать 31 декабря нерабочим днем. При этом общее количество праздничных дней по задумке должно быть сохранено. Также представители партии обратились к премьер-министру Дмитрию Медведеву с предложением перенести один из выходных предпраздничных дней на 31 декабря постановлением кабмина.

В свою очередь министр труда Максим Топилин заявил, что 31 декабря в этому невозможно сделать выходным. Он аргументировал это бюджетными расходами и различными режимами работы. Однако министр добавил, что каждый работодатель имеет право сделать 31 декабря выходным днем. Об этом сообщило РИА «Новости».

Ранее глава Республики Саха Айсен Николаев сделал последний день года выходным в своем регионе.