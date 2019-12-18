Выходным днем объявили 31 декабря в Якутии

Такую новость Николаев объявил на личной странице в Twitter.

Чиновник также обратил внимание на то, что рабочий день перенесли на субботу, 28 декабря. В последний день декабря от работы освободят работников компаний, которые финансирует бюджет Якутии.

Ранее губернатор Магаданской области Сергей Носов объявил 31 декабря выходным.