Подземную тюрьму в коттедже Ленобласти начали засыпать землей. Как сообщил сайт kp.ru, этим занялись правоохранители, чтобы ограничить доступ посторонних.

На опубликованных кадрах видно, что экскаватор высыпает огромные пласты земли, снося при этом часть дома.

Как рассказали изданию представители местных властей, коттедж расположен в поселке Новый Петербург. В данный момент он уже заброшен. Из 160 участков постройки есть только на шести.

«Это несостоявшийся бизнес-проект, который стартовал в 2012 году, когда был бум строительства. И с тех пор так никакого движения не было», — заявили представители администрации. Там пояснили, что поселок несколько раз закладывали в банки, вокруг земли продолжались судебные тяжбы.

Ни о каком криминале в поселке никто не догадывался. По словам собеседников, даже последний владелец дома нашел подземную тюрьму случайно.

«Только когда пол в гараже упал, он увидел, что под домом что-то есть», — подчеркнули в администрации.

По данным журналистов, обнаруживших странный дом с подземным изолятором, первым настоящим владельцем коттеджа и участка был вышедший на пенсию капитан ФСИН. После ухода со службы он начал заниматься бизнесом.

Одним из последних владельцев числится трижды судимый уроженец Кронштадта. В 2010 году он сменил фамилию на Эскобар. Сейчас за ним числятся доли в фирмах по продаже автомобилей, оптовых поставках бытовой техники, а также в американских компаниях.

В прошлом году в коттедже и подземной тюрьме следователи провели обыски в ходе изучения дела об убийстве предпринимателя Бадри Шенгелии.