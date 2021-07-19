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    19 июля 2021, 16:08

    Подземную тюрьму в коттедже Ленобласти начали засыпать землей

    Анатолий Минкин

    Подземную тюрьму в коттедже Ленобласти начали засыпать землей. Как сообщил сайт kp.ru, этим занялись правоохранители, чтобы ограничить доступ посторонних.

    Подземную тюрьму в коттедже Ленобласти начали засыпать землей

    На опубликованных кадрах видно, что экскаватор высыпает огромные пласты земли, снося при этом часть дома.

    Как рассказали изданию представители местных властей, коттедж расположен в поселке Новый Петербург. В данный момент он уже заброшен. Из 160 участков постройки есть только на шести.

    «Это несостоявшийся бизнес-проект, который стартовал в 2012 году, когда был бум строительства. И с тех пор так никакого движения не было», — заявили представители администрации. Там пояснили, что поселок несколько раз закладывали в банки, вокруг земли продолжались судебные тяжбы.

    Ни о каком криминале в поселке никто не догадывался. По словам собеседников, даже последний владелец дома нашел подземную тюрьму случайно.

    «Только когда пол в гараже упал, он увидел, что под домом что-то есть», — подчеркнули в администрации.

    По данным журналистов, обнаруживших странный дом с подземным изолятором, первым настоящим владельцем коттеджа и участка был вышедший на пенсию капитан ФСИН. После ухода со службы он начал заниматься бизнесом.

    Одним из последних владельцев числится трижды судимый уроженец Кронштадта. В 2010 году он сменил фамилию на Эскобар. Сейчас за ним числятся доли в фирмах по продаже автомобилей, оптовых поставках бытовой техники, а также в американских компаниях.

    В прошлом году в коттедже и подземной тюрьме следователи провели обыски в ходе изучения дела об убийстве предпринимателя Бадри Шенгелии.