В 20 регионах России уровень безработицы достиг допандемийных показателей

В 20 российских регионах уровень безработицы достиг допандемийных показателей. Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда, написала газета «Известия». При этом в ведомстве отметили, что в каждом регионе показатели существенно различаются.

«Это зависит как от структуры экономики каждого субъекта России, так и от социально-демографических факторов. В 20 регионах уровень безработицы уже достиг допандемических показателей», — отметили в министерстве.

При этом в 32 российских регионах уровень выполнения держится на отметке 98–99%, в 21 — восстановление рынка труда происходит согласно прогнозу. На особом контроле у Минтруда находятся 12 субъектов, «там ситуация сложная, предстоит корректировка принятых программ по восстановлению рынка труда».

В пресс-службе Минтруда пояснили, что корректировка программ ведется со службами занятости, финансово-экономическим блоком и работодателями на региональном уровне. В ведомстве подчеркнули, что поставленная президентом задача — восстановление рынка труда к допандемийным показателям — будет выполнена до конца года.

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