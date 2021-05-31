Банки намерены перевести треть сотрудников на удаленку навсегда

Банки МКБ, Райффайзенбанк, Сбер и Росбанк готовы перевести треть и более своих сотрудников на постоянную удаленную работу. Такую возможность рассматривают и в ПСБ.

Сотрудники банков смогут выбрать, хотят ли они трудиться из дома всегда или же планируют посещать офис несколько раз в неделю, отметила газета «Известия» со ссылкой на сообщения кредитных организаций.

В Райффайзенбанке и Росбанке уже адаптировали систему так, чтобы принимать сотрудников на работу онлайн.

Несколько отделений перевели на удаленку на постоянной основе также «Росгосстрах», ВТБ, «АльфаСтрахование» и «Югория». В таком режиме в основном трудятся сотрудники из IT-отдела и департамента информационных технологий.

Эксперты сходятся во мнении, что удаленная работа персонала может принести выгоду организациям за счет снижения трат на аренду. Однако при этом необходимо решить проблему информационной безопасности.

Компаниям придется дополнительно потратить средства на контроль персонала, обучение и техническое оснащение, считает доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова Иван Денисов. Иначе, по его мнению, переход в онлайн может привести к росту кибермошенничества.

Почти половина россиян — 47% — признались, что им приходится перерабатывать. Согласно результатам опроса, 53% респондентов заканчивают трудиться по звонку и не делают на работе ничего сверх нормы. 65% россиян допустили регулярные переработки при выживании компании в сложных экономических условиях.