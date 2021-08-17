Узнать сведения об остатке материнского капитала через МФЦ станет возможным за один день

Министерство труда предложило упростить процедуру оповещения о размере материнского капитала. Теперь узнать данные об остатке маткапитала можно будет всего за один день. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Документ разработан для упрощения процедуры и сокращения сроков информирования о размере материнского (семейного) капитала. Теперь узнать сведения об остатке материнского капитала (семейного) через МФЦ можно будет за один день», — рассказали в министерстве. Сообщение процитировал ТАСС.

Минтруд напомнил, что ранее на эту процедуру требовалось до пяти дней. Теперь вместо заявления надо заполнить запрос, информацию о размере выплат можно получить в виде выписки.

«Это позволит предоставлять информацию о размере материнского (семейного) капитала в режиме реального времени в день обращения», — добавили в министерстве.

Сейчас сведения о размере материнского капитала можно получить и на сайте госуслуг. Для этого нудно зайти в личный кабинет. В разделе «Услуги» следует выбрать категорию «Органы власти», далее — «ПФР». Там нужно нажать на «Сертификат на материнский капитал», в разделе «Электронные услуги» выбрать услугу «Выдача выписки из федерального регистра лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки, о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал», затем — кнопку «Получить услугу».

Потом система автоматически перенаправит пользователя в раздел «Выписка об остатке материнского капитала». Там нужно будет подтвердить получение услуги нажатием кнопки «Получить выписку». Документ появится в личном кабинете человека на сайте госуслуг.