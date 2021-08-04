Почти 90% российских семей использовали маткапитал на оплату жилья

Большинство россиян потратили маткапитал в 2020 году на оплату жилья. Такой возможностью воспользовались почти 90% семей, сообщил председатель ПФР Андрей Кигим.

«Основное направление использования средств материнского капитала — это улучшение жилищных условий, почти 90% семей используют средства из маткапитала именно на эти цели», — рассказал председатель Пенсионного фонда.

Он добавил, что в 2020 году на программу материнского капитала выделили 318 миллиардов рублей. Из этой суммы 288 миллиардов направили на недвижимость. Назначение маткапитала и предоставление сертификата стало одной из первых услуг, которую ПФР начал оказывать дистанционно.

«С начала реализации программы проактива, то есть с апреля прошлого года уже около 1,15 миллиона семей получили сертификат именно таким образом — без обращения в Пенсионный фонд», — отметил Кигим.

Сейчас ПФР работает над новыми выплатами. Речь идет о предоставлении пособий одиноким родителям и будущим мамам. Причем претендующих на социальные выплаты беременных женщин ждет проверка их финансового положения.