Общество 07 июня 2023, 10:45 Ужесточить законодательство предложили в Госдуме после массового отравления россиян сидром Депутат Фетисов предложил вернуть в УК статью «Обман потребителя» из-за ситуации с сидром РИА «Новости»

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Необходимо ужесточить законодательство, защищающее права потребителей, после массового отравления россиян алкогольным напитком «Мистер Сидр». С такой инициативой выступил депутат Госдумы Вячеслав Фетисов во время рабочей встречи в Домодедове.

Парламентарий предложил вернуть в Уголовный кодекс РФ статью 200 «Обман потребителя», которую ранее упразднили. По словам Фетисова, кому-то было выгодно убрать эту статью из УК, но сейчас в России гибнут люди.

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«Поэтому нужно ужесточить законодательство. Государство должно жестко контролировать и наказывать тех, кто не соблюдает закон», — отметил депутат.

Политик заявил, что Госдума сделает все необходимое для ужесточения закона в сфере прав потребителей. По мнению парламентария, люди отравились некачественной продукцией, поскольку контрольные органы, которых в стране достаточно, не выполнили работу.

Одновременно с этим Роспотребнадзор Московской области сообщил, что в регионе усилили меры контроля розничной торговли сидром. Все продажи компании, выпускавшей напиток «Мистер Сидр», заблокировали в единой государственной автоматизированной информационной системе.

«Разосланы уведомления предпринимателям, что при наличии указанной алкогольной продукции необходимо незамедлительно снять ее с реализации», — сообщил зампред правительства Московской области Георгий Филимонов, курирующий региональное Министерство сельского хозяйства и продовольствия.

Он добавил, что предприниматели также должны уведомить подмосковное управление Роспотребнадзора и Минсельхозпрод, если обнаружат опасный напиток.

Ранее Минздрав России сообщил, что некачественным сидром отравились 90 человек. По данным на вечер 6 июня, 29 человек скончались после употребления суррогатного спиртного напитка.