Общество 15 апреля 2024, 14:53 Ужесточение наказания за порчу имущества из-за расовой ненависти поддержали в кабмине Кабмин поддержал наказание за порчу имущества из-за политической ненависти Vladimir Baranov/Globallook Press

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Правительство России поддержало законопроект об усилении ответственности за умышленное уничтожение имущества по политической, идеологической и расовой ненависти. Об этом «Интерфаксу» сообщил знакомый с ситуацией источник.

Автором законопроекта выступил представитель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. Правительственная комиссия по законодательной деятельности рассмотрит документ 15 апреля.

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«В проекте отзыва отмечается, что правительство РФ поддерживает законопроект», — подчеркнул собеседник агентства.

Законопроект предполагает дополнить статью об «Умышленные уничтожение или повреждение имущества» признаком — совершение деяний по мотивам политической, расовой, идеологической, национальной или религиозной ненависти, или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы. Наказание предполагает принудительные работы на срок до пяти лет или лишение свободы на такой же срок.

Депутаты ранее внесли в Госдуму законопроект о запрете иностранным агентам избраться в органы власти всех уровней. Авторами инициативы стали парламентарии от партии «Справедливая Россия — за правду».