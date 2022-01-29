«Узаконенный разврат». РПЦ предложила запретить секс-шопы

РПЦ считает магазины для взрослых «узаконенным развратом», заявил глава отдела внешних церковных связей митрополит Иларион. По его мнению, секс-шопы вообще нужно запретить. Такую позицию он озвучил в передаче «Церковь и мир» на канале «Россия 24».

Представителя РПЦ попросил выразить отношение к подобным магазинам один из зрителей, которого беспокоит, что секс-шопы попадаются на глаза детям.

«Я бы считал, что такие магазины вообще должны быть запрещены», — признался Иларион.

Священник признал, что церковь не может заставить власти закрыть такие магазины, регулировать их вывески и рекламу. РПЦ может разве что давать советы.

«Позиция церкви по всем этим вопросам является очень ясной и однозначной — мы выступаем против половой распущенности, против разврата в любых его формах, а такие так называемые магазины для взрослых не что иное, как узаконенный разврат», — привело РИА ФАН слова Илариона.

Многие люди при этом боятся влияния церкви на общество, считают, что она вмешивается на в своем дело и диктует другим, как жить, добавил митрополит.

Ранее в РПЦ поддержали штрафы для IT-гигантов.