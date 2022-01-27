РПЦ призвала штрафовать IT-гиганты для защиты детей от незаконного контента

Крупные штрафы в отношении IT-гигантов, задевающие их финансовые интересы, могли бы пресечь распространение незаконного интернет-контента, травмирующего детскую психику. Такое мнение высказал председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства, священник Федор Лукьянов. Его слова привел ТАСС.

Лукьянов призвал законодателей к скорейшему созданию нормативной базы для обеспечения безопасного информационного пространства для детей.

«Должны быть радикальные меры, которые сегодня уже начали предприниматься в отношении крупных IT-гигантов, — штрафы должны существенно задевать их финансовые интересы. Тогда эти крупные гиганты будут сами заниматься очисткой своих сетей от подобного рода контента», — заявил священник в ходе пресс-конференции, посвященной расследованию убийства пятилетней девочки в Костроме.

По словам Лукьянова, родители регулярно направляют в комиссию «мольбы о помощи» из-за того, что их дети попали в «интернет-секты».

«Это группы с суицидальным содержанием, порнографическим содержанием, с такими текстами и видеоизображениями, от которых плохо даже взрослым людям становится, которые мониторят эти сети, что уж говорить о влиянии на психику детей», — отметил священник.

В начале 2022 года двое мужчин в Костроме похитили пятилетнюю девочку. По версии следствия, они изнасиловали и убили ее. Один из них ранее отбывал тюремный срок за педофилию и распространение порнографии, другой сидел за кражу.