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    07 января 2021, 13:28

    Уволенный с «Битвы экстрасенсов» ведущий раскрыл подробности работы на проекте

    Андрей Иванов

    Экс-ведущий программы «Битва экстрасенсов» Сергей Сафронов, которого уволили за подсказки, рассказал о тяготах работы на проекте. В интервью шоу «Алена, блин!» на YouТubе-канале Suреr он признался, что эти 14 лет были сопряжены с сопряжены с тяжелым трудом.
    Уволенный с «Битвы экстрасенсов» ведущий раскрыл подробности работы на проекте

    Сафронов вспомнил случай, когда провел на съемках в зимнем лесу почти сутки.

    «Вы даже себе, наверное, не представляете, что такое провести 20 часов на улице в декабрьские морозы», — заявил Сафронов и отметил, что создатели шоу экономили на всем. Тогда на площадке не было туалетов, а еду приходилось есть ледяной.

    За долгие годы работы на проекте экс-ведущий получил более пяти тысяч писем с угрозами и оскорблениями. Тогда Сафронов очень боялся за свою семью, но, по его словам, никто из представителей телеканала не предложил ему разобраться с этими проблемами. Ему желали смерти и ада. Сафронов выразил сожаление, что не ушел из «Битвы экстрасенсов» раньше.

    Сергея Сафронова уволили с работы из-за подсказки одному из участников шоу во время отборочного тура. Экстрасенс Алина Вердиш заявила, что он брал за слив информации хорошие деньги.