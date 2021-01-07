Уволенный с «Битвы экстрасенсов» ведущий раскрыл подробности работы на проекте

Сафронов вспомнил случай, когда провел на съемках в зимнем лесу почти сутки.

«Вы даже себе, наверное, не представляете, что такое провести 20 часов на улице в декабрьские морозы», — заявил Сафронов и отметил, что создатели шоу экономили на всем. Тогда на площадке не было туалетов, а еду приходилось есть ледяной.

За долгие годы работы на проекте экс-ведущий получил более пяти тысяч писем с угрозами и оскорблениями. Тогда Сафронов очень боялся за свою семью, но, по его словам, никто из представителей телеканала не предложил ему разобраться с этими проблемами. Ему желали смерти и ада. Сафронов выразил сожаление, что не ушел из «Битвы экстрасенсов» раньше.

Сергея Сафронова уволили с работы из-за подсказки одному из участников шоу во время отборочного тура. Экстрасенс Алина Вердиш заявила, что он брал за слив информации хорошие деньги.