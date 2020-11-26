Ведущего «Битвы экстрасенсов» выгнали с работы за подсказку участнику

Ведущий шоу «Битва экстрасенсов» Сергей Сафронов лишился работы из-за подсказки одному из участников во время отборочного тура. Экстрасенс Алина Вердиш заявила, что он брал за слив информации немалые деньги.

«Ведущий Сергей Сафронов отстранен от „Битвы экстрасенсов“ в связи с попыткой обмануть коллектив проекта, дав подсказку одному из телепатов на отборочных испытаниях, который в дальнейшем в основной состав 21-го сезона не попал», — приводит StarHit официальный комментарий телеканала ТНТ, в эфире которого шоу выходит уже 13 лет.

Телевизионщики напомнили всем, кто хочет принять участие в шоу, что за чистотой эксперимента на съемках всегда следят независимые наблюдатели.

«Уход Сергея для меня не шок. Несколько мне известно, его братья давно порвали всякие контакты с „Битвой экстрасенсов“ и неплохо себя чувствуют. А потому Сафронов ничего не потерял, возможно, даже приобрел! Уверен, что скоро передача закроется полностью, несмотря на все неуклюжие попытки продакшена ее реабилитировать», — поделился с «360» своим мнением об увольнении ведущего участник 17-го сезона шоу Антон Мамон.

Собеседник добавил, что эта передача давно и безнадежно устарела. «Битва экстрасенсов» сейчас «испытывает проблемы с рейтингом, молодому поколению зрителей она неинтересна, да и в целом эта история — вчерашний день».