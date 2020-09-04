Увлеченность смартфонами посчитали смертельно опасной

Привычка пользоваться телефоном на ходу может обернуться трагедией. Те, кто ни на минуту не расстается со смартфоном, рискуют стать участником дорожно-транспортного происшествия.

Директор института IT-университета «Синергия» Станислав Косарев рассказал агентству «Прайм», кто находится в группе риска. Статистика говорит, что это молодые люди 15-20 лет.

В этом возрасте человек наиболее активно использует смартфон по сравнению со старшим поколением. Представители последнего зачастую обращаются к гаджетам только по необходимости, тогда как молодежь с ними не расстается.

«По этой причине снижается и возраст, когда люди начинают обращаться к окулисту», — заметил Косарев. Чтобы снизить нагрузку на глаза, нужно зафиксировать экран смартфона в одном положении и отключить функцию вращения.

Эксперт подчеркнул, что ДТП — самое худшее последствие чрезмерного увлечения собственным смартфоном.

«Или бывает, что человек идет по тротуару и врезается в столб», — заключил Станислав Косарев.

В России сейчас чаще покупают дорогие смартфоны. Продажи гаджетов дороже 50 тысяч выросли почти на треть.